مبارك اردول: ما عارف منو اللي جاب الجنجويد لينا!

في ذكرى الثورة المجيدة لولا انحياز الجنجويد الكاذب لانتصرت الثورة نصراً كبيراً، ولو كلفنا ذلك سنينا وكرة اخرى، استعجلنا بخفة وبلعنا هذا الطعم فوصلنا إلى ما وصلنا إليه، بياناتنا كنا نقول في التنسيقية حينها ندعو شرفا القوات المسلحة للانحياز، فما عارف منو اللي جاب الجنجويد لينا، كان الاولى بهم التفكيك لانهم اكبر منظومة أمنية واقتصادية من تركة النظام البائد. مبارك أردول

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