حمزة يعول على الطرق الصوفية لتحقيق التماسك الوطني في ظل الحرب

تعبيرية

شهد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أمس الإفطار الرمضاني السنوي للسادة الخلوتية السمانية الطيبية بمسيد الشيخ الطيب الشيخ عبدالوهاب حاج الطيب عضو هيئة علماء السودان وبحضور اللواء ركن ادم عبدالله قائد المتحركات والعميد الركن انور الزبير قائد متحرك عزم الرجال ومشائخ الطرق الصوفية والمريدين .

أشاد والي الخرطوم بالدور البارز الذي تلعبه الطرق الصوفية والمشائخ في تعزيز الترابط الاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية خلال فترة الحرب، حيث تقف إلى جانب القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في مواجهة المليشيات المتمردة. وناشد اللواء آدم عبدالله، قائد المتحركات، لنبذ التفرقة الجغرافية وتعزيز وحدة الشعب والتضامن مع القوات المسلحة، داعيًا المجتمع لتعزيز روح الانتماء الوطني والتعاون المشترك.

من جهته، أكد الشيخ أحمد محمد آدم، مدير الشؤون الدينية بمحلية كرري، أن الحروب التي فُرضت على السودانيين لم تفتهم إلا بالقوة والوحدة والتماسك، مشيرًا إلى أن الطرق الصوفية والمشائخ ستلعب دورًا مهمًا في تجاوز الانقسامات الجهوية والقبلية وتعزيز روح التضامن الوطني والوحدة الوطنية.

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