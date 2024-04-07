ضبط سائق “توكتوك” صدم رجل مرور

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، اليوم، عن تفاصيل ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بشأن مقطع فيديو يتضمن قيام سائق مركبة “توكتوك”، بالاصطدام بأحد رجال المرور وفراره هاربًا بمدينة الزقازيق بالشرقية.

تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، واعترف بقيامه بالهروب خشية ضبطه لعدم حمله تراخيص، وم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جردية الدستور