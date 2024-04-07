التأمين بالنيل الأزرق يوفر نسبة مقدرة من الأدوية والمستهلكات الطبية والمعملية

اكد دكتور ابوبكر الصديق عوض مدير فرع التأمين الصحي باقليم النيل الازرق ان ادارته بذلت جهود مقدرة لتوفير الأدوية والمستهلكات للمراكز والصيدليات حيث تمكنت من توفير نسبة مقدرة من الأدوية والمستهلكات الطبية والمعملية ومستهلكات الأسنان وفقاً لمصادر سونا.

واوضح ابوبكر أن الإدارة تسعى لتوفير الوسائل التي تسهم في إستمرار وإستقرار الخدمة رغم الظروف الماثلة مبينا أن توافد المستفيدين لمرافق تقديم الخدمة من مواطنى الإقليم والوافدين من الولايات المتأثرة يمثل مسئولية كبيرة للفرع في توفير الخدمات.

وأضافت د. سارة آدم رئيس قسم الخدمة الصيدلانية أن توفير الأدوية ظل تحديا كبيرا معربة عن تقديرها لمجهودات الإدارة والقسم في مجابهة الصعوبات لتوفير تلك الأدوية المهمة والمتمثلة في أدوية الأمراض المزمنة وعلاج الملاريا و المضادات الحيوية والمسكنات و المحاليل مؤكدة سعي الادارة المستمر لإستقرار الإمداد الدوائي خاصة في فصل الخريف. اليوم التالي

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