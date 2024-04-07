أشعل حفل زواج سوداني أقيم بدولة أستراليا مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بعد أن أصبح “ترند” على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع عريس سوداني وعروسته وهما في قمة سعادتهما باكتمال الفرح بحضور عدد من الأسر السودانية باستراليا. https://www.facebook.com/reel/1534125703804949 المقطع الذي تصدر “الترند” صاحبته تعليقات تجاوزت ال 100 تعليق معظمها من الجنس اللطيف الذي علق: (ان شاء الله حالنا بعد الحال دا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور والفيديو.. حفل زواج سوداني باستراليا يشعل مواقع التواصل.. العريس وعروسته يتبادلان الرقص على إيقاع “السيرة” والجنس اللطيف يعلق: (ان شاء الله حالنا بعد الحال دا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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