تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعلى نطاق واسع مقطع فيديو للفنانة السودانية المثيرة للجدل ريان الساتة. وبحسب رصد متابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفنانة ريان الساتة, وهي تغني في حفل بالعاصمة المصرية القاهرة. https://www.facebook.com/reel/939454430893368 وتغنت المطربة خلال الحفل الذي حضره جمهور غفير بأغنية (دبل لي) حيث رددت: (يا كباشي دبل لي البلا ياخدو) وسط تفاعل ورقصات الحاضرين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. خلال حفل بالقاهرة حضره جمهور غفير تفاعل معها بالرقص.. الفنانة ريان الساتة تغني: (يا كباشي دبل لي البلا ياخدو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.