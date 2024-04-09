حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار بالقاهرة – صورة

أمرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على زمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.
وكانت البداية حينما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة الشرابية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط سائق، له معلومات جنائية، ونجليه لأحدهما معلومات جنائية، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالعقار.
القاهرة 24
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