مصر.. الإعلان عن المبادرة الشعبية لدعم القوات المسلحة

شهد السفير الصادق عمر نائب رئيس البعثة بسفارة جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية يرافقه الوزير المفوض محمد احمد خليل إعلان إطلاق المبادرة الشعبية لدعم القوات المسلحة .

جاء ذلك لدى مشاركتهما وبعض منسوبي السفارة رؤوساء الأقسام في الإفطار السنوي لإتحاد منظمات المجتمع المدني السودانية في مصر .

وأعلن الأستاذ عيسى حسابا رئيس إتحاد منظمات المجتمع المدنى السودانى في مصر رئيس اللجنة العليا لتدشين المبادرة الشعبية لدعم القوات المسلحة أن المبادرة تضم مبادرة الرياضيين ومبادرة الإعلاميين ومبادرة الفنانين و جمعية الصداقة السودانية المصرية و جمعية أبناء الشرق و المجلس الأعلى للسودانيين بالخارج و المجلس الأعلى للجالية في مصر والجالية السودانية في منشية الجبل الأصفر والجالية في السادس من أكتوبر والجالية في منطقة ٤ ونص والجالية في منطقة العاشر من رمضان ومنطقة المعادي ومنطقة عين شمس إضافة إلى مجموعة الميثاق التي تضم ثماني جمعيات. وأشار حسابا إلى أن المبادرة تشمل أيضا جانبا إقتصاديا ممثلا في دعم القوات المسلحة بجنيه الكرامة مضيفا أن تدشين المبادرة سيتم قريبا بحضور وتشريف السيد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول مالك عقار راعي المبادرة .

وفي تصريحات إعلامية عقب البرنامج أشارت الأستاذة سويداء زين العابدين الأمين العام لإتحاد منظمات المجتمع المدني السودانية في مصر أن الإتحاد يدعو كل الجاليات والمنظمات للإنضمام للمبادرة الشعبية للقوات المسلحة.

سونا