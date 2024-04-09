حظي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بمشاهدات واسعة وتفاعل كبير من قبل الرواد والمتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول والذي تصدر “الترند” شاب سوداني وهو يفاجئ جدته بزيارة أفرحتها. وعانق الشاب جدته والتي وضح من خلال حديثها معه أنها أشرفت على تربيته في إحدى فترات طفولته. وحاول الشاب بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين رد الجميل لجدته حيث قام بإهدائها قميص وكيس من “التمر” كما كان تعطيه في السابق عندما كان طفل الأمر الذي أدخل السرور في قلب الجدة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. مقطع لشاب سوداني يرد الجميل لجدته التي قابلها بعد غيبة طويلة يثير اعجاب المتابعين ويتصدر “الترند” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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