حلت الفنانة السودانية المثيرة للجدل وجدان الملازمين, ضيفة على الصحفي أحمد دندش, في برنامجه الساخن “الزلزال”. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد سأل دندش, المطربة المثيرة للجدل عن تصريحها الشهير الذي أطلقته في العام 2021. وكانت وجدان الملازمين, قد صرحت بتصريح مثير وقتها حينما قالت: (ده شحمي ولحمي ربيتو عشان اتخج بيهو). ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد عقبت وجدان, على تصريحها وهي تضحك قائلة: (الليلية اوووب) لكن لا زلت عند تصريحي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعبارة “الليلة اووب”.. الفنانة وجدان الملازمين تعلق على تصريح شهير أطلقته وأثارت به ضجة واسعة: (ده شحمي وده لحمي ربيتو عشان اتخج بيهو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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