تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, مقطع فيديو لفتاة تنتمي لقوات الدعم السريع التي دخلت في حرب ضد الجيش منذ منتصف أبريل من العام الماضي.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفتاة التي لقبها المتابعون باسم (صيدة الدعامة) وهي راكبة على “مرجيحة” وترتدي “نظارة” أنيقة مع الزي العسكري الرسمي لقوات الدعم السريع.
https://www.facebook.com/reel/413799577835627
جمهور مواقع التواصل وفور مشاهدته المقطع تسابق على نشر تعليقات السخرية من “صيدة” الدعم السريع, وكتب أحد المتابعين في تعليق حصد أكبر عدد من التفاعلات الضاحكة: (النظارة السمحة دي جبتيها من بيت منو).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. من على (المرجيحة).. حسناء الدعم السريع الملقبة بــ(الصيدة) تستعرض جمالها بالزي الرسمي للدعامة وساخرون: (النظارة السمحة دي جبتيها من بيت منو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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