إجراء جديد ضد تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار في المعادي

استعجلت نيابة المعادي الجزئية تحريات الأجهزة الأمنية بشأن تشكيل عصابي للتنقيب غير المشروع عن الآثار بالمعادي.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 7 أشخاص، بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم كائن بدائرة قسم شرطة المعادي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة في عملية الحفر والتنقيب) وتبين وجود حفرة بعمق 5 أمتار بالعقار المشار إليه، واعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على 7 أشخاص بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار بدائرة قسم شرطة المعادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.

بوابة فيتو