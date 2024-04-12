إلي الفريق البرهان القائد العام للقوات المسلحة ..
• إلي الفريق مفضل قائد جهاز المخابرات العامة ..
• إلي اللواء ربيع عبدالله قائد المنطقة العسكرية ( سنار .. مدني .. الدمازين)
• إلي اللواء عثمان سراج قائد الفرقة17..
• إلي والي ولاية سنار ..
• هذا بلاغ من أهل شرق سنار قبل أن تقع كارثة يعيش كل السودان واقعها المؤلم ويتذوق ثمارها المرة في ولاية الجزيرة ..
• إنه بلاغ شرق سنار .. بلاغ علي الهواء بعد أن بحّ صوت المخلصين في التنبيه إلي الخطر القادم إلي المنطقة الشرقية من ولاية سنار ..
• أدركوا منطقة كبري دوبا قبل أن يقع الفاس في الراس ..
• أدركوا منطقة شرق الدندر قبل أن يدفع السودان كله ثمناً غالياً لجرجرة القيادات العسكرية والسياسية ..
• مايجري في منطقة شرق سنار خطر قادم علي ولاية سنار خاصة .. وولايات الشرق عامة ..
• اللهم قد بلغنا ..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
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