• إلي والي ولاية سنار ..

• هذا بلاغ من أهل شرق سنار قبل أن تقع كارثة يعيش كل السودان واقعها المؤلم ويتذوق ثمارها المرة في ولاية الجزيرة ..

• إنه بلاغ شرق سنار .. بلاغ علي الهواء بعد أن بحّ صوت المخلصين في التنبيه إلي الخطر القادم إلي المنطقة الشرقية من ولاية سنار ..

• أدركوا منطقة كبري دوبا قبل أن يقع الفاس في الراس ..

• أدركوا منطقة شرق الدندر قبل أن يدفع السودان كله ثمناً غالياً لجرجرة القيادات العسكرية والسياسية ..

• مايجري في منطقة شرق سنار خطر قادم علي ولاية سنار خاصة .. وولايات الشرق عامة ..

• اللهم قد بلغنا ..