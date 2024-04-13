شمال كردفان تستهدف تطعيم 500 ألف رأسا من الماشية

كشف المهندس ابراهيم حامد محمد وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية المكلف بشمال كردفان ان جملة الماشية المستهدفة للتطعيم للعام ٢٠٢٤م تبلغ 500 ألف رأسا بدعم من منظمة الاغذية والزراعة العالمية (الفاو).

واضاف فى تصريح (لسونا) ان التطعيم يستهدف صغار الضان والماعز موضحاً أن البرنامج يغطى 5 محليات وهى بارا- غرب بارا -سودرى -ام دم حاج أحمد وشيكان.

وأشار سيادته ان التطعيم سيتم عبر الوحدات البيطرية بتلك المحليات وذلك للاستفادة من المعاونين البيطريين والفنيين مؤكدا أن الترتيبات تجرى بصورة طيبة لتنفيذ برنامج التطعيم فى الزمن المتفق عليه. سونا

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