وسائل إعلام إيرانية: مجموعة القرصنة حنظلة تخترق الرادارات الإسرائيلية

اخترقت مجموعة القرصنة حنظلة المرتبطة بإيران، الرادارات الإسرائيلية، وذلك وفقًا لوسائل إعلام إيرانية.
وجاء ذلك بعدما نفذت إيران عملية نفسية وإعلامية ناجحة ضد إسرائيل، وحققت هدفها، ووفقًا لـ يحيى رحيم صفوي مساعد وكبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي: عملية إيران أخافت وأرعبت كلًا من الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأضاف مستشار خامنئي: هذه الحرب النفسية والسياسية والإعلامية أصبحت أفظع بالنسبة لإسرائيل من القتال، حيث أجبرت بعض القوات الإسرائيلية على الفرار، أو الاحتماء ليلا خوفا من الهجوم.
القاهرة 24
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