الفريق أول البرهان يلتقي بشباب من مجموعة “غاضبون”

التقت مجموعة من شباب “غاضبون” المنضمين والمساندين للقوات المسلحة، برئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بأم درمان.

وأشاد البرهان بدور “غاضبون” في الدفاع عن الأرض والعرض والذّود بالأرواح في سبيل تحرير السودان من مليشيا الدعم السريع. صحيفة السوداني

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