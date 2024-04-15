الجمارك السعودية: دخول الأدوية مرهون بوصفة طبية مختومة

عقاقير - أدوية - صيدلة

حدَّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ضوابط السماح بدخول الأدوية عبر المنافذ الجمركية وأوضحت الهيئة -عبر حسابها في منصَّة «إكس»- أنَّ الأدوية من السلع المقيَّدة التي يتطلَّب دخولها وصفة طبية مختومة. وأضافت إنَّه يتم عرض أيِّ وصفة طبية على ممثل الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنفذ الجمركي؛ لتحديد مدى إمكانية السماح بدخولها للبلاد، أم لا. وفي وقت سابق كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن وجود 50 مصنعًا مسجَّلًا للأدوية في المملكة تغطِّي احتياج السوق المحلية بنسبة 28% من حيث القيمة، و42% من حيث الحجم،

وينظر إلى قطاع الأدوية الكيماوية في المملكة كأحد القطاعات القوية التي أثبتت نفسها وقدرتها على التعامل مع التحديات مثل الجائحة. وتعمل لجنة خاصة بصناعة اللقاحات والأدوية الحيوية مع 13 جهة حكومية جنبًا إلى جنب تحت مظلة واحدة لتعزيز مفهوم خدمة الشباك الواحد لأوَّل مرَّة. وإدراكًا لأهمية قطاع التقنية الحيوية، تشير التقديرات إلى أنَّ التقنية الحيوية ستشكِّل المستقبل من خلال معالجة أكثر من 45% من عبء المرض العالمي الذي لم تتم تلبيته في الوقت الحالي، يُذكر أنَّ الحجم السوقي للصناعة الدوائية في السعودية وصل إلى 32 مليار ريال، ويزيد على 30% من سوق الشرق الأوسط. وتسعى الحكومة لوضع التشريعات والتنظيمات اللازمة لتوطين هذه الصناعة.50 مصنعًا لإنتاج الدَّواء

32 مليار ريال حجم السوق

جهود مكثفة لتوطين الصناعية

تلبية 42% من الاحتياج المحلي

سوق الدواء

جريدة المدينة