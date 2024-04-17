قرار عاجل من النيابة بشأن حريق مول تجاري بأسوان

أمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات المباحث حول حريق اندلع في مول تجاري بمدينة أسوان.

البداية عندما، شهدت منطقة وسط مدينة أسوان اندلاع حريق هائل بمول تجارى، وعلى الفور تم التدخل للسيطرة عليه.

كان قد قاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ملحمة جهود السيطرة على الحريق الهائل الذى نشب بمعرض ومول فيله للأنشطة التجارية بوسط المدينة ، وبعض العقارات السكنية القديمة المجاورة له.

تم الدفع بسيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية بواقع 10 سيارات إطفاء ، و 14 سيارة إسعاف ، فضلاً عن معدات الإطفاء التابعة للقوات المسلحة ، علاوة على إسهام منظومة الحريق الجديدة بالسوق السياحى لمواجهة تداعيات الحريق والحد من امتداده إلى داخل السوق .

أثناء متابعة اللواء أشرف عطية لجهود السيطرة بمرافقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء طارق يحيى نائب مدير أمن أسوان ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والعميد حامد عبد الغنى قائد قطاع أسوان العسكرى ، واللواء وائل وجيه وكيل منطقة جنوب الصعيد للأمن المركزى ، واللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن ، والعميد بهاء البيلى المستشار العسكرى للمحافظة ، والقيادات التنفيذية والأمنية.

صدى البلد