شاهد بالفيديو.. لحظة إنقاذ قط عالق وسط السيول في الإمارات

وثق مقطع فيديو متداول، قيام شخصين بإنقاذ قط عالق وسط مياه السيول في الإمارات.

وأظهر الفيديو القط وهو ممسك في مقبض باب سيارة غارقة وسط المياه التي ملأت الشوارع، بسبب الأمطار الغزيرة.

وتقدم شخص يقود قارب صغير نحو القط، بينما قام الآخر بالإمساك بالقط ووضعه داخل المركب. المرصد

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