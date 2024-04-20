هل تحققت توقعات «أوبتا»؟.. هذا الفريق يُتوج بطلًا لدوري أبطال أوروبا

أبطال أوروبا

يتنافس أربعة فرق كبيرة على لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-2024، وهي ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيان وباريس سان جيرمان الفرنسي.

لكن من سيُتوج بطلًا لهذه النسخة من المسابقة؟

وفقًا لحاسوب «أوبتا» الخارق، فإن ريال مدريد هو المرشح الأقوى للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، وذلك بنسبة 39%.

وتأتي حظوظ باريس سان جيرمان في المركز الثاني بنسبة 27%، بينما يحتل بايرن ميونخ المركز الثالث بنسبة 17%، ويحل بوروسيا دورتموند في المركز الرابع بنسبة 16%.

وترجع كفة التوقعات الفريق الملكي بفضل الأداء المتميز هذا الموسم، حيث يتصدر الدوري الإسباني، كما أنه وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية عشرة في آخر 14 موسمًا.

ويعتبر نادي ريال مدريد -متصدر الدوري الإسباني- هو الفريق الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا بواقع 14 لقبًا، كما أنه حقق رقمًا مميزًا هذا الموسم بوصوله إلى الدور نصف النهائي للمرة 12 في آخر 14 موسمًا من المنافسة.

وتوج نادي بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا في 6 مرات عبر تاريخه، بينما ناله مواطنه بوروسيا دورتموند مرة واحدة، فيما يبحث باريس سان جيرمان عن التتويج بأول ألقابه في المنافسة الأوروبية الكبرى والأعرق على مستوى الأندية.

ولكن، لا ينبغي التقليل من شأن الفرق الثلاثة الأخرى، فكل منها يمتلك قدرات هائلة وقادر على تحقيق المفاجأة.

فهل ستتحقق توقعات «أوبتا»؟ أم ستُخيب هذه الفرق التوقعات وتُسجل اسمها في تاريخ دوري أبطال أوروبا؟

المصري اليوم