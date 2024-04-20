بالصور.. رونالدو “الملتحي” يثير الجدل

أثارت صور جديدة للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، جدلا واسعا بسبب المظهر المفاجئ الذي طل به.وألقت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الخميس، الضوء على الجدل الذي سببه ظهور صور لرونالدو بلحية لأول مرة.وانتشرت صور للدولي البرتغالي من تدريبات النصر، ولحيته الطويلة تزين وجهه على غير العادة، وهو ما أثار حيرة النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مدى صحتها.وعلق أحد المشجعين قائلا: “تبدو جيدة عليه، لكني أعلم أن الصورة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتبدو حقيقية للغاية”، ليعلق آخر: “أليس هذا ذكاء اصطناعيا؟”.

وذهب البعض لإطلاق النكات والتعليقات الكوميدية حول الصور، حيث شبهه البعض بمواطنه برناردو سيلفا، وزميله الأسبق في مانشستر يونايتد، مايكل كاريك.لكن، الصحيفة البريطانية أشارت إلى أن أصل هذه الصور موجود على حساب رونالدو بموقع “إنستجرام” منذ الأسبوع الماضي، أثناء تدربه مع زملائه بدون هذه اللحية.

يذكر أن رونالدو غاب عن فوز النصر على الفيحاء (3-1)، اليوم الجمعة، في الدوري السعودي، بسبب الإيقاف.

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