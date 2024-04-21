بسبب تكاليف حفلاته الباهظة.. تامر حسني يعلن إقامة مهرجان سنوي للمدارس يحمل اسمه

تامر حسني

أعلن الفنان تامر حسني، مهرجانا يحمل اسمه خاص للمدارس؛ في محاولة منه لتخفيف النفقات على حفلات المدارس التي تستعين به لإحيائها.

وكتب حسني، عبر حسابه بمنصة “x”: “عارف إن تكاليف حفلاتي بشكل وحجم المسرح وجميع المؤثرات البصرية الخاصة بشغلي، مش هيقدر عليها كتير من المدارس، فقررت أعمل مهرجان كل سنة، وفيه أقوى التجهيزات العالمية”.

وتابع: “يوم بجمع فيه 50 مدرسة زي النهارده، ونحتفل معاهم وسميناه مهرجان تامر حسني للمدارس، وهو إهداء مني لكل تلاميذ وأساتذة ومدارس مصر العظيمة في يوم التخرج أو بدء الموسم الدراسي”.

وأضاف: “يا ما فرحتوني بتعليقاتكم وبحضوركم أفلامي وسماع أغنياتي، عشان كده حبيت أرد لكم الفرحة دي بطريقتي”.

وأثنى تامر حسني، على الحفل الذي أحياه أمس للمدارس، قائلا: “كانت من أجمل الحفلات التي قدمتها على مدار مشواري، مليون مبروك لكل الشباب الخريجين، وعقبال كل السنين”.

الشروق نيوز