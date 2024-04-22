أهالي قرية (شكابة النور) يعانون من انتهاكات مليشيا الدعم السريع

كشف عددٌ من أهالي قرية (شكابة النور قرفة) بولاية الجزيرة لـ(السوداني)، عن استمرارية انتهاكات الدعم السريع لأهالي القرية، وذلك بسرقة محصول (العدسية) والهواتف النقالة والأموال والماشية.

وأوضحوا لـ(السوداني) أنّ المنازل أصبحت خاوية على عروشها، وهو ما جعل مجموعة من المليشيا تقوم بجلد الشباب المتواجدين في القرية دون أيِّ أسباب نكايةً فيهم، مع التهديد والوعيد بطردهم من القرية، مؤكدين أنهم وأطفالهم ونساؤهم يعيشون حالة من الذعر والخوف.

‏في الوقت الذي أصدرت فيه لجان مقاومة منطقة “أبو قوتة” بولاية الجزيرة بياناً، قالت فيه إن مليشيا الدعم السريع اعتقلت عدداً من الشباب بالمنطقة٬ وطالبت بمبالغ مالية تتراوح ما بين 150 مليوناً إلى 350 مليون جنيه لإطلاق سراحهم بحجة وجود أسمائهم في كشوفات الاستنفار.

صحيفة السوداني