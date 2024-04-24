“مناقشة الإعمار” الشعبي يستقبل سفير روسيا بالسودان

روسيا والسودان استقبل الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي أمين محمود محمد عثمان سفير روسيا بالسودان وناقش معه إمكانية مساهمة موسكو في إعمار ما دمرته الحرب. الجزيرة – السودان

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