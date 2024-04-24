” مشاد”: ندعو لفض نزاعات الشعب السوداني وعدم الاستماع إلى دعوات الكراهية

قالت منظمة شباب من أجل دارفور ” مشاد” بأنها تدعو لفض نزاعات الشعب السوداني وعدم الاستماع إلى دعوات الكراهية وصناع الصراعات وتفويت الفرصة على المتربصين من الجهات السياسية. الجزيرة – السودان

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