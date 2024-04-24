بعد نجاح مسلسل نعمة الأفوكاتو.. مي عمر تشارك كواليس لقاءها مع عمرو أديب

أعربت الفنانة مي عمر، عن سعادتها بحوارها مع الإعلامي عمرو أديب، خلال استضافها في حلقة مساء الإثنين من برنامج «الحكاية»، مع صناع عمل مسلسل «نعمة الأفوكاتو»، عبر شاشة mbc مصر، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل خلال عرضه في النصف الأول من شهر رمضان 2024.
مي عمر تشارك كواليس حوارها مع عمرو أديب
شاركت مي عمر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، مقطع فيديو من لقاءها مع عمرو أديب، وعلق: «أمس في برنامج الحكاية مع الإعلامي الكبير عمرو أديب علي @mbcmasrtv».
مسلسل نعمة الأفوكاتو بطولة الفنانة مي عمر، من الأعمال ذات الـ 15 حلقة فقط، وعرض المسلسل خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، ويدور في إطار درامي، حيث تعمل المحامية الشابة نعمة والتي تجسد دورها مي عمر، على مساندة زوجها الفاشل لينجح في حياته والذي يجسد دوره الفنان أحمد زاهر، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بعد اكتشافها خيانته لها، وتحاول الانتقام منه.
صحيفة الاسبوع
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