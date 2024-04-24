الأمراض غير السارية وراء 84% من الوفيات في مصر

أرجعت د.نعمة عبد، مسؤولة أممية بارزة في مجال الصحة، وفاة نحو 84% من المصريين خلال العقدين الأخيرين، إلى الإصابة بالعديد من الأمراض غير السارية، التي تشمل الأمراض القلبية الوعائية مثل النوبات القلبية والسكتة، والسرطانات، إلى جانب الأمراض التنفسية المزمنة مثل الداء الرئوي المسد المزمن والربو، والسكّري، مشيرة إلى أن هذه الأمراض تصنف باعتبارها الأكثر فتكاً في العالم.

وقالت د.نعمة عبد: إن «صحة الأفراد لا تعتمد فقط على مجموعة العوامل البيولوجية المترابطة، التي تشمل الأبعاد الجسدية والعقلية والنفسية؛ بل إنها تمتد إلى ما هو أبعد، حيث إنها تتأثر بالمحددات البيئية، والسلوكية والاجتماعية والاقتصادية».

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية ملتزمة بدعم الحكومات في تهيئة المناخ لبيئة صحية، والعمل على خفض التعرض لعوامل الخطورة التي تؤدى إلى الأمراض غير السارية والإصابات. وتابعت: إن «التغذية غير الصحية تتسبب في انتشار العديد من الأمراض غير السارية، ومن هنا تأتي أهمية مبادرات العديد من المنظمات العاملة في هذا المجال، للعمل على تثقيف وتغيير سلوكيات النشء والأجيال القادمة فيما يتعلق بالتغذية السليمة».

صحيفة الخليج