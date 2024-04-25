مروي.. رصد مسيرات فوق ارتكازات الجيش السوداني

قالت قيادة الفرقة 19 مشاة مروي بالولاية الشمالية: – رصدنا ثلاث طائرات درون “استطلاع” تحلق على ارتفاعات عالية تجاه الغرب للشرق حول ارتكاز قواتنا بمنطقة أم بكول – نطمئن المواطنين بمحلية مروي بأن هذا النوع من مسيرات الاستطلاع لا تشكل خطرا حال رصدها والتعامل معها لاسقاطها أو أبعادها. – ستقوم أجهزة الرادارات والتشويش برصد ومتابعة مثل هذه الأجسام للتعامل معها – نهيب جميع المواطنين التبليغ الفوري لأقرب نقطة أو ارتكاز لقواتنا حال مشهادتهم لأي أجسام غريبة في سماء محلية مروي. الجزيرة – السودان

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