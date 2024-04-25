أردول ينفي مشاوارت تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء

هذا الحديث غير صحيح ، لم نجري اي مشاورات مع أي قوى سياسية حول هذا الأمر ، والنقاش حاليا الذي يشغلنا هو كيفية إنهاء الحرب وتحقيق السلام وعودة الاستقرار للبلاد وغوث المواطنين والوصول لتوافق وطني شامل بين كل القوى السياسية في البلاد.

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