حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بإمبابة والمنيرة الغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمان بسرقة عدد 4 دراجات نارية بدائرة قسم شرطة إمبابة، وأضافا بتصرفهما فى المسروقات بالبيع لدى عملائهم “سيئ النية” 3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسمى شرطة “الوراق، المنيرة الغربية” تم ضبطهم وأرشدوا عن المسروقات.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن الجيزة من ضبط عنصرين إجراميين – مقيمان ب”إمبابة، المنيرة الغربية لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية.

بوابة فيتو