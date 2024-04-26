ختام فعاليات الحملة الشبابية للتوعية باهمية التبرع بالدم بمحافظة الدمازين

الدمازين - النيل الأزرق اختتمت ادارة الشباب والرياضة بمحافظة الدمازين بالتعاون مع جمعية اصدقاء المرضي الخيرية والادارة العامة للمعامل وبنك الدم اليوم بمدرسة الوحدة جنوب الدمازين بالتنسيق مع جمعية تكافل فعاليات الحملة الشبابية التوعوية حول اهمية التبرع بالدم وذلك بمشاركة الاستاذ وليد علي ادم مدير ادارة الشباب والرياضة بمحافظة الدمازين منسق الحملة والاستاذ حيدر احمد الفضل رئيس جمعية اصدقاء المرضي الخيرية والدكتور عماد عبدالعزيز رئيس قسم التبرع الطوعي ببنك الدم والدكتور ابو مدين ممثل منظمة الصحة العالمية. واستهدفت الحلقة التوعوية الختامية الجمعيات الشبابية والطوعية والمبادرات والامهات. وقدم الدكتور عماد عبدالعزيز محاضرة متكاملة عن ماهية التبرع بالدم والاجابة علي استفسارات المشاركين. واستعرض الدكتور ابومدين ممثل منظمة الصحة العالمية حزمة من النقاط حول اهمية التبرع بالدعم . واضاف الاستاذ حيدر احمد الفضل رئيس جمعية اصدقاء المرضي ان تنسيق برنامج التوعية تم علي مستوي المجلس الاعلي للشباب والرياضة ومحافظة الدمازين. و اعرب الاستاذ وليد علي ادم مدير ادارة الشباب بمحافظة الدمازين عن شكرهم وتقديرهم لجمعية اصدقاء المرضي الخيرية وادارة المعامل وبنك الدم للتنسيق العالي والاستعداد للعمل معا لمواصلة الحملة الشبابية التوعوية وامتدح الاستجابة الواسعة للمراكز الشبابية والجمعيات التطوعية الشبابية والمبادرات والروابط التي تعمل تحت اشراف ادارة الشباب بالمحافظة وبمجهوداتهم المقدرة لانجاح الحملة. واكد وليد وقفة وتضامن الشباب مع برنامج التبرع الطوعي للمساهمة في انقاذ المرضي. سونا

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