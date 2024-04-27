أحمد السقا ينفي انفصاله عن زوجته مها الصغير: حياتنا مستقرة ولا يمكن ننفصل

كشف الفنان أحمد السقا حقيقة الحديث المتداول بشأن انفصاله عن زوجته مها الصغير بعد زواج دام 25 عاما.

وقال السقا في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 إن كل ما يقال عن انفصاله هو وزوجته مها الصغير عارٍ تماما من الصحة.

وأضاف الفنان أحمد السقا: الكلام اللي اتقال دا كله غلط وغير صحيح، وأنا وزوجتي مها الصغير حياتنا مستقرة الحمد لله، ولا يمكن ننفصل أبدا.

شارك الفنان أحمد السقا مؤخرا في فيلم تسجيلي باحتفالية البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية، التي تقام حاليًا بمدينة مصر للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

على جانب آخر، رد أحمد السقا، على انتقاد النافد الفني طارق الشناوي له، بعد حديثه عن أدائه في مسلسل العتاولة الذي قدمه في الموسم الرمضاني 2024، حيث قال السقا في لقائه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية: النقد مش للممثل بس، أنا راجل خريج أكاديمية المعهد العالي للفنون المسرحية وتتلمذت على إيد أكبر أساتذة تمثيل وإخراج ونقد في مصر وأول دفعتي أربع سنين وقعدت فترة معيد في المعهد.. والنقد بالتحليل وطرح السلبيات للتخلص منها وطرح الإيجابيات لتطويرها.

وشارك في بطولة مسلسل العتاولة مجموعة من الفنانين منهم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، زينة، والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

القاهرة 24