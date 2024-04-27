كشف المهندس يوسف محمد الضو مدير محطة بذور الأبيض ان العمل جارى لإعداد 7 ألاف قنطارا من تقاوى الفول صنفي غبيش وسودرى سيتم توزيعها للمزراعين بالتعاقد والبيع المباشر. واضاف فى تصريح (لسونا) إلى استمرار النظافة والتعبئة والتخزين للتقاوى استعدادا للموسم الزراعى للعام 2024م وأشار الضو إلى الشروع فى نظافة مزرعة العباسيه تقلى بجنوب كردفان بمساحة الف و500 فدانا سيتم زراعتها بمحاصيل الدخن و الذرة والسمسم وذلك وفقا للبرنامج التنسيقى بين الولايتين فى جانب توفير التقاوى مؤكداً جاهزية المحطة لتوفير التقاوى المحسنة للمزراعين بالرغم من الظروف الاستثنائية التى تمر بها الولاية. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر مدير محطة بذور الأبيض: الإعداد ل 7 ألاف قنطارا من تقاوى الفول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.