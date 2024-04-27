ياسمين عز لـ السيدات: اتعلمي من النادي الأهلي.. قاموس تتعاملي بيه مع جوزك

ياسمين عز

وجهت الإعلامية ياسمين عز، نصيحة للسيدات المتزوجات للتعلم من لاعبي النادي الأهلي، وأخذ قاموس للتعامل مع زوجها، وذلك بمناسبة إقامة مباراة الأهلي اليوم أمام مازيمبي الكونغولي.

وقالت ياسمين عز، في مقدمة برنامجها كلام الناس، المذاع عبر شاشة قناة MBC مصر: الأهلي هيعبر مازيمبي بكل سهولة وحرفية، وده مش رأيي أنا بس ده رأي رمضان صبحي، واتعلمي من الأهلي قاموس يخليكي تتعاملي مع جوزك، وشجعي أوفة علشان دايمًا تكوني على جوزك ملهوفة، واتفرجي على معلول علشان تحبيه على طول، واتعلمي من حسين الشحات علشان تبطلي تقولي هات، اتفرجي على إمام عاشور وادعي للأهلي يكون منصور، ومبروك مقدمًا.

ومن ناحية أخرى، سبق وأن كشفت الإعلامية ياسمين عز، عن تفاصيل مسابقة برنامج كلام الناس، والتي ستكون عبارة عن ذهابها وإقامة البرنامج من منازل المشاهدين وطرح سؤال عليهم وقيمة الجائزة 10 آلاف جنيه، وذلك من الخميس للأحد.

وقالت ياسمين عز، خلال الحلقة الأولى من الموسم الجديد لبرنامج كلام الناس: في هذا الموسم الجديد مش بس هتشوفوني في التليفزيون لكن هتفتحي الباب وتلاقيني، لأني هلف مدن مصر وقراها وشوارعها وهخبط عليكم وهسألكم سؤال لو جاوبتوه صح هدي ليك أو ليها عشر آلاف جنيه، ولو ما جاوبتش هنعرض سؤال تاني، بداية من الأسبوع الجاي من الخميس للأحد.

القاهرة 24