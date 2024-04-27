شاهد بالصور.. قائد سلاح المدفعية اللواء الركن محمد الأمين حسن يتفقد الأستاذ المبدع أحمد شاويش

تفقد قائد سلاح المدفعية بعطبرة اللواء الركن محمد الأمين حسن الأستاذ المبدع أحمد شاويش للإطمئنان على صحته متمنيا له عاجل الشفاء و أن يلبسه الله ثوب الصحة والعافية ليواصل مسيرة الإبداع والدفاع عن الدولة السودانية وشعبها في المحافل المختلفة.

الخرطوم – أخبار الخليج 365

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