شاهد.. بسمة بوسيل في جولة بالمتحف المصري الكبير

قامت الفنانة بسمة بوسيل بجولة في المتحف المصري الكبير وشاركت مع جمهورها صورها وهي تتجول بين الآثار المصرية الرائعة.

عبّرت بسمة بوسيل عن إعجابها الشديد بالحضارة الفرعونية خلال زيارتها للمتحف، ووصفت المكان بأنه ساحر ومذهل، مشيرة إلى أهمية وتاريخ مصر العريق.

ظهرت بسمة بوسيل في الصور وهي تستمتع بمشاهدة الآثار، حيث ارتدت تنورة سوداء قصيرة مع بليزر أسود طويل وحذاء باللون الوردي، وقامت بتسريحة شعر بسيطة.

من ناحية أخرى، استمتعت بسمة بوسيل برحلة بحرية في الجونة بصحبة أولادها الثلاثة آدم وتاليا وأمايا تامر حسني.

نشرت بسمة بوسيل صورا لها مع آدم وتاليا وأمايا من الأجازة وهم على يخت في البحر يستمتعون بالأجواء الصيفية.

في الفن