مساعد المدير العام للشئون المالية يفتتح وكالة هجانة ويعد بمزيد من ترقية الاداء

افتتح الفريق شرطة عبدالمنعم محمد عبدالقيوم مساعد المدير العام للشئون المالية اليوم وكالة هجانة بحضور اللواء شرطة طيار عباس حسن الطيب مدير الادارة العامة لطيران الشرطة واللواء شرطة د.نصر الدين محمد فضل المولي مدير شرطة ولاية البحر الأحمر. واوضح مساعد المدير العام للشئون المالية(للمكتب الصحفي للشرطة) ان معاودة الوكالة لانشطتها من خلال افتتاح فرع مدينة بورتسودان يأتي في اطار ترقية وتطوير كافة الخدمات الخاصة بمنسوبي الشرطة وأسرهم والمواطنين ، داعيا منسوبي هجانة لبذل المزيد من الجهود لخدمة منسوبي الشرطة واسرهم بجانب تقديم خدمة متميزة للمواطنين. من جانبه اشاد اللواء شرطة طيار عباس حسن الطيب بالدور الكبير الذي ظلت تضطلع به رئاسة قوات الشرطة في تهيئة وتطوير بيئة العمل من خلال تسهيل وتبسيط الخدمات الخاصة بالمواطنين ومنسوبي الشرطة واسرهم ، مبيناً ان وكالة هجانة وبموقعها الجديد بولاية البحرالاحمر ستقدم افضل ما عندها من خدمات تسهم في راحة منسوبي الشرطة وأُسرهم . المكتب الصحفي لشرطة السودان

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