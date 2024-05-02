الأمن يضبط 38 هاربًا خلال مطاردة البلطجية والخارجين عن القانون

الداخلية المصرية

شنت أجهزة وزارة الداخلية المصرية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، من ضبط 21 متهمًا في مجال ضبط المتهمين الهاربين، و 17 متهمًا في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

بوابة الأهرام