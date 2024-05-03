والى الشمالية يبارك تكوين حلف الكرامة لدعم واسناد القوات المسلحة

بارك والي الولاية الشمالية الأستاذ عابدين عوض الله خطوة تكوين حلف الكرامة لدعم وإسناد القوات المسلحة بمحلية الدبة والذي يضم 17 مكونا أهليا وقبائل من ولايات الشمالية وشمال كردفان والخرطوم وأكد الوالي لدي لقائه اليوم بمحلية الدبة عدد من مكونات الحلف أن الحلف إضافة للمقاومة الشعبية بالولاية.

وأشار إلي أنه قدم تنويرا لرئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خلال زيارته أمس للولاية حول حلف الكرامة والدور المنتظر منه لدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخري والمقاومة الشعبية والمستنفرين حتي يتم تطهير البلاد من دنس المتمردين والعملاء والمرتزقة والمحافظة علي أمن وإستقرار ووحدة السودان وأشاد في هذا الصدد بجهود رئيس المقاومة الشعبية بالسودان أزهري المبارك ودعمه المتواصل ماديا ومعنويا للقوات المسلحة من جانبه أكد مدير شرطة الولاية الشمالية مقرر لجنة أمن الولاية اللواء شرطة دكتور محمد أحمد الامين علي ضرورة قيام مثل هذه التحالفات وفق ماهو معمول به في كثير من الدول ودعا الحلف للتكاتف من أجل حماية الأرض والعرض ومواجهة إعتداءات المليشيا المتمردة وماتقوم به من نهب وسرقة واغتصاب تجاه المواطنين العزل الي ذلك أوضح المدير التنفيذي لمحلية الدبة الاستاذ محمد صابر محمد أحمد أن المحلية نالت قصب السبق في إنطلاقة المقاومة الشعبية علي مستوي السودان وتكوين حلف الكرامة لدعم ومساندة القوات المسلحة وأكد دعم ووقوف المحلية مع الحلف حتي يقوم بدوره كاملا تحت قيادة القوات المسلحة حتي تحقيق النصر المؤزر هذا وأجمع عدد من قيادات الحلف دعمهم اللامحدود للقوات المسلحة صمام امان وإستقرار ووحدة البلاد مع إلزام كل مكون بتجهيز عدد 5 سيارات قتالية وشباب مقاتلين للدفاع عن الأرض والعرض.

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