إعلان قائمة منتخب شباب السودان تحت العشرين المشارك بمعسكر المغرب

أعلن الجهاز الفني للمنتخب السوداني للشباب تحت 20 سنة بقيادة الكابتن محمد موسى المهندس قائمة المنتخب للمعسكر الإعدادي بالمغرب من (38) لاعباً. وستغادر بعثة المنتخب على ثلاثة مجموعات جدة والقاهرة وبورتسودان يومي الخميس والجمعة 2 و3 مايو برئاسة عضو مجلس الإدارة خالد شريف بالإضافة للجهازين الإداري والفني. سونا

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