منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفث: قتل عمال الإغاثة أمرا غير معقول

قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفث بأن قتل عمال الإغاثة أمرا غير معقول يجب حماية أولئك الذين يخاطرون بكل شيء لمساعدة الآخرين. وقالت منظمة شباب من أجل دارفور “مشاد”: نطالب المجتمع الدولي والإقليمي بإدانة الجرائم البشعة التي تسهم في توقف المنظمات العاملة خوفا من تضرر العاملين. الجزيرة – السودان

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