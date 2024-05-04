هيفاء وهبي تثير الجدل بسبب إطلالتها الجريئة في حفل البحرين

أحيت الفنانة هيفاء وهبي مؤخرًا حفلًا غنائيًا في البحرين، بحضور عدد كبير من الجمهور المُحب للفنانة هيفاء وهبي وحفلاتها ذات الأجواء المميزة.

وظهرت الفنانة هيفاء وهبي في الحفل، بإطلالة جريئة لافتة للأنظار، إذ ارتدت فستانًا ذهبيًا قصيرًا ذا أكمام طويلة، وحذاء طويلا كذلك، تبرز بهما جمالها وأنوثتها.

ونشرت هيفاء عبر حسابها الرسمي بـ«إنستجرام» صورًا لها بالفستان الذهبي من الحفل، وعلقت عليها قائلةً: «من حفل البحرين شكرًا للناس الجميلة».

ومؤخرًا، تحدثت الفنانة هيفاء وهبي عن قرار جهات التحقيق في مصر بشأن التحفظ على أموال مدير أعمالها السابق.

وقالت هيفاء وهبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية»: «الحمد لله أنا مؤمنة بالقضاء المصري، وهذه الأمور نسيتها وتركتها للمحامين والإجراءات القضائية، ومركزة في أشياء أهم في حياتي».

وأضافت: «إن شاء الله كل يوم الله بياخد لي حقي منه، والحياة فيها أشياء أهم من الوقوف عند أشخاص أذوك أو سرقوك».

المصري اليوم