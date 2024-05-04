مشاد”: نطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للصحفيين السودانيين والدفاع عنهم

قالت منظمة شباب من أجل دارفور “مشاد” بأنها تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للصحفيين السودانيين والدفاع عنهم في ظل الحرب التي تعيشها البلاد ونشدد على حقهم في الحصول على المعلومات حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم على الوجه الأكمل. الجزيرة – السودان

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