الأمم المتحدة: آلاف اللاجئين السودانيين مازالو يعبرون الحدود يومياً

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأحد، إن آلاف السودانيين ما زالوا يعبرون حدود البلاد يومياً رغم اندلاع الحرب قبل أكثر من عام.

ونشرت المفوضية عبر منصة “إكس”، صوراً تٌظهر أعداداً كبيرة من النازحين في أدري بتشاد على الحدود مع السودان.

وشددت على الدعوة إلى “وقف فوري للعنف في السودان”.

الشرق للأخبار