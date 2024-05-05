برشلونة ينهار أمام جيرونا.. ويهدي الليجا لريال مدريد

خسر برشلونة أمام مضيفه جيرونا بنتيجة 2-4 مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 34 من عمر الدوري الإسباني.ولم يحافظ برشلونة على تقدمه في النتيجة مرتين بهدفي أندريس كريستنسن وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 3 و(45+1).فيما حملت رباعية جيرونا توقيع أرتيم دوفبيك وبورتو “هدفين” وميجيل جوتيريز في الدقائق 4 و65 و67 و75.ورفع جيرونا رصيده إلى 74 نقطة في الوصافة، بينما تراجع برشلونة للمركز الثالث بعدما تجمد رصيده عند 73 نقطة.
وحسم ريال مدريد، تتويجه بلقب الليجا، بعد تصدر جدول الترتيب برصيد 87 نقطة، قبل 4 جولات من خط النهاية.
كووورة
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