زيادة غير معلنة في تعرفة التحويلات عبر تطبيق بنكك

بنكك زيادة جديدة غير معلنة في تعرفة التحويلات التي تتم عبر تطبيق “بنكك” من 20 جنيها إلى 100 جنيها ابتداءا من اليوم الأحد.وتشمل التعرفة الجديدة كذلك عملية تحويل من حساب لحساب حال تم الإجراء داخل البنك.

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