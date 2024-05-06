حزب الأمة القومي: يجب الإسراع في تنفيذ ما اتفق عليه بين كباشي والحلو

قال حزب الأمة القومي بأنه يدعو إلى الإسراع في تنفيذ ما اتفق عليه بين كباشي والحلو حول تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بالسرعة المطلوبة استجابة للحاجة الملحة لإنقاذ حياة آلاف المواطنين. – نجدد مناشدتنا لقيادة القوات المسلحة وقيادة الدعم السريع بضرورة الالتزام بتنفيذ ما اتفقا عليه في البروتوكول الإنساني “الموقع بين الطرفين في جدة”. – الأزمة الإنسانية المؤلمة الحالية حلها الجذري يكمن في وقف “الحرب اللعينة” ليعود المواطنون إلى وطنهم لاستئناف حياتهم بالصورة الطبيعية. الشرق للأخبار

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