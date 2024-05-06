جبريل: مواصلة الحوار مع الحركة الشعبية ضرورة لاستكمال عملية السلام

قال الدكتور جبريل ابراهيم وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية بأن مواصلة الحوار مع الحركة الشعبية ضرورة لاستكمال عملية السلام”.. وبأن اتفاق كباشي والحلو خطوة مهمة لضمان توصيل الإغاثة إلى جنوب كردفان. الشرق للأخبار

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