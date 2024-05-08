تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة

ألقت شرطة ولاية فلوريدا، القبض على جوشوا كولوتكا، 33 عاماً، المتهم بسرقة قارب في منطقة كالوسا القديمة بليكبورت، رغم محاولته التهرب منهم بتنكره في زي امرأة شقراء، ترتدي سترة بيضاء فوق فستان أزرق فاتح، ونظارات شمسية كبيرة أثناء مغادرته المنزل.

وصادف رجال الشرطة أثناء قيامهم بجولة تفتيشية في المنطقة للعثور على أي دليل يقود إلى الجاني، امرأة شقراء، ترتدي نظارات شمسية كبيرة، أوقفوها لطرح بعض الأسئلة، ولكنهم سرعان ما أدركوا أن المرأة لم تكن في الواقع سوى رجلاً متنكراً، وتبين أنه كولوتكا، الذي أوقفوه، واعتقلوه بعد توجيه تهمتين له، سرقة القارب، وسرقة عربة سحب.

وذكر مكتب الشريف في بيان له بصفحته على «فيسبوك»، أنه عثر في منزل كولوتكا، على العديد من الأشياء الأخرى التي من المحتمل أن تكون مسروقة أيضاً، وسيسعى المحققون جاهدين الآن لمعرفة مصدر العناصر المسروقة، من بين بلاغات السرقة الأخرى.

صحيفة الخليج