تجديد تمديد حالة الطواريء لمدة ثلاثة اشهر بجنوب كردفان

اصدر والي جنوب كردفان محمد ابراهيم عبدالكريم قرارا بالرقم (4) لسنة 2024 ، قضي بموجبه تجديد تمديد حالة الطواري في جميع محليات الولاية لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من الاربعاء الموافق الثامن من مايو الجاري ۔ ونص امر الطواري على العقوبات التالية ، مع مراعاة مواد القانون الجنائي للعام 1991 وقانون الطواريء والسلامة العامة لسنة 1971 والقوانين الاخري ذات الصلة ، يعاقب كل من يخالف امر الطواري ، اولا بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات ۔ ثانيا الغرامة لا تتجاوز ثلاثة مليون جنية سوداني ۔ علي ان يحدد رئيس الجهاز القضائي بالولاية محكمة خاصة بالنظر في الجرائم الواقعة بالمخالفة لاحكام الطواري والقانون الجنائي لسنة 1991 وقانون الطواري والسلامة العامة لسنة 1997 وقانون الاسلحة والذخيرة لسنة 2020 . ووجه امر الطواري رقم 4 الصادر من والي جنوب كردفان لجنة امن الولاية ولجان المحليات والاجهزة المختصة والموسسات العدلية بالولاية والمحليات وضع امر تمديد حالة الطواري بالولاية موضع التنفيذ سونا

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